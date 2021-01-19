Степанов розповів, що буде з карантином до літа

Міністр зазначив, що з коронавірусом українцям доведеться жити довго

Поточний рік в Україні, швидше за все, пройде «під знаком коронавірусу». Однак є ймовірність, що ситуація з ковідом не буде такою складною, як у 2020-му. Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю виданню «Страна.юа».

«Ми точно будемо тривалий період жити з цим», - вважає чиновник.

Він додав, що коронавірус - абсолютно нова хвороба, яку ніхто до кінця ще не розуміє, починаючи від симптоматики і закінчуючи наслідками.

«Усі слабо усвідомлюють, у що це може вилитися. Будь-які прогнози робляться за аналогіями - першого SARSа, пташиного грипу, іспанки, яка була століття тому. Зараз аналітики орієнтуються на це. Тому що ніхто не може зрозуміти, як коронавірус мутує. Було всього 12 тисяч мутацій цього вірусу. Та мутація, яка сталася у Великій Британії, стала відкриттям і одкровенням для вчених», - зазначив Степанов.

При цьому він підкреслив, що після початку вакцинації завжди потенційно знижується кількість хворих. «Тому я сподіваюся, що 2021-й рік ми будемо жити в коронавірусній повістці, але не в такій важкій, як в 2020-му році. У мене є бажання, щоб вже до літа 2021-го року карантин був практично скасований», - додав міністр.

Він допустив, що до цього часу можуть залишитися «якісь мінімальні обмеження, в тому числі носіння маски в закритих приміщеннях».

«Не думаю, що це викликає у когось сильне обурення. На вулиці можна без маски. Хотілося б звести карантинні обмеження до мінімуму», - сказав Степанов.

Додамо, що керівник МОЗ запевнив, що не закуповує російські ПЛР-тести.

Коронавірус в Україні

Всього 1160682

Одужали 865960

Хворіють 273920

Померли 20802

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 18 січня, виявлено 3 939 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 801 особа, летальних випадків – 177, одужало – 15 052 особи, здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 167 655 осіб, одужало – 886 248 осіб, летальних випадків – 21 046, проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.