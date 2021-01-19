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    Влада Ізраїлю продовжила жорсткий карантин до кінця січня

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    Патруль поліції Ізраїлю під час карантину - Влада Ізраїлю продовжила жорсткий карантин до кінця січня
    Патруль поліції Ізраїлю під час карантину
    Фото: vesty.co.il

    Для в'їзду в країну потрібен тест на ковід

    Уряд Ізраїлю схвалив продовження жорсткого карантину в країні. Він діятиме щонайменше до 31 січня.

    Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    Також чиновники прийняли рішення змінити правила в'їзду на територію Ізраїлю. Так, тепер необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в Ізраїль.

    Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю і координатор по боротьбі з коронавірусом рекомендували продовжити режим карантину ще на два тижні, на 10 днів пропонував продовжити локдаун прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Пропозицію глави уряду було прийнято одноголосно.

    Жорсткий карантин, який діє в країні, є вже третім з початку пандемії. Він був введений 27 грудня і повинен був закінчитися 9 січня.

    За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю за останню добу в країні було виявлено 10.051 нових хворих на ковід (5092 з півночі) при 53 тисячах аналізів. Частка позитивних результатів склала 9,6%. Стан 1147 хворих оцінюється як важкий. 293 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

    З початку епідемії в країні від коронавірусу і викликаних ним ускладнень померли 4080 осіб, восьмеро з яких сьогодні і 40 - днем раніше. Незважаючи на ці показники, головний координатор по боротьбі з коронавірусом Нахман Аш вважає, що результати поточного карантину стануть видні вже в найближчі дні, але його все ж варто було б продовжити на 14 днів - до 4 лютого.

    Раніше Ізраїль зарахував Україну до держав, звідки поширюється коронавірус. Також Ізраїль розслідує можливу контрабанду ковід-вакцини до України.

    Зазначимо, що Ізраїль входить до переліку країн, які лідирують за кількістю щеплень від ковіду.

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    Теги: здоров'я Ізраїль медицина карантин уряд аналізи коронавірус
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