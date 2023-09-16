Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Померла керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Померла керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова
Інна Кузнецова відійшла у вічність 16 вересня 2023 року
фото з відкритих джерел

Останні роки Інна Кузнєцова боролася з тяжкою недугою

16 вересня у Вільнюсі померла донедавна керівниця київського бюро «Радіо Свобода», багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова.

Про це повідомила директорка української редакції «Радіо Свобода» Мар'яна Драч.

«Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. В Інни багато учнів і друзів», – йдеться в повідомленні. 

Про дату прощання Мар’яна Драч пообіцяла повідомити додатково.

Інна Кузнецова народилася у 1963 році. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На початку 2000-х років вона брала участь у створенні першої недержавної розмовної радіостанції «Ера FM».

У 2007-2008 роках перебувала на посаді директорки з розвитку холдингу «Главред-медіа».

Із січня 2009 року була головною редакторкою київського бюро «Радіо Свобода».

Теги: радіо смерть журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За тиждень мовознавцю мало виповнитися 82 роки
Помер мовознавець Костянтин Тищенко
24 липня, 11:34
Василь Овсієнко
Помер український дисидент та публіцист Василь Овсієнко
20 липня, 02:46
Шинейд О'Коннор
Померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор
27 липня, 01:55
Максим зібрав понад 1,5 млн грн на допомогу ЗСУ
Створював меми, хоч був прикутий до ліжка: історія хлопця, який помер на омріяному фестивалі
14 серпня, 10:26
На 58-му році пішов з життя відомий український актор Юрій Потапенко
Помер провідний актор Молодого театру Юрій Потапенко
25 серпня, 12:02
Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо
Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо
22 серпня, 19:34
Одним із напрямів діяльності науковця була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу
Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР»
6 вересня, 14:04
Помер один із батьків сучасного міжнародного права Володимир Денисов
Помер один із батьків сучасного міжнародного права Володимир Денисов
14 вересня, 19:50
Стало відомо, що музикант помер ввечері 11 вересня
Помер Ян Табачник
11 вересня, 21:16

Суспільство

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони
Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони
Померла керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова
Померла керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова
Зреклася громадянства Росії й стала на захист України. Згадаймо Ольгу Сімонову
Зреклася громадянства Росії й стала на захист України. Згадаймо Ольгу Сімонову
Чому поліція викликає непридатних до служби?
Чому поліція викликає непридатних до служби?
У Рівному масштабна пожежа: горять житлові будинки (відео)
У Рівному масштабна пожежа: горять житлові будинки (відео)
Шмигаль назвав терміни повного розмінування України
Шмигаль назвав терміни повного розмінування України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Чому поліція викликає непридатних до служби?
26K
«Колорадські» стрічки та медалі. Що виявили обшуки в оселі Шуфрича (фото)
11K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
11K
Нардепка розповіла, як їй доводиться захищати сина від російської мови
8173
ЗСУ назвали напрямок, куди Росія перекидає свої більш потужні підрозділи
6558
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)

Новини

Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Сьогодні, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Сьогодні, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Сьогодні, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
Вчора, 20:15
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Вчора, 12:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту