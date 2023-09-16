Померла керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова
Останні роки Інна Кузнєцова боролася з тяжкою недугою
16 вересня у Вільнюсі померла донедавна керівниця київського бюро «Радіо Свобода», багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова.
Про це повідомила директорка української редакції «Радіо Свобода» Мар'яна Драч.
«Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. В Інни багато учнів і друзів», – йдеться в повідомленні.
Про дату прощання Мар’яна Драч пообіцяла повідомити додатково.
Інна Кузнецова народилася у 1963 році. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На початку 2000-х років вона брала участь у створенні першої недержавної розмовної радіостанції «Ера FM».
У 2007-2008 роках перебувала на посаді директорки з розвитку холдингу «Главред-медіа».
Із січня 2009 року була головною редакторкою київського бюро «Радіо Свобода».
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