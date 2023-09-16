Померла керівниця київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова

Інна Кузнецова відійшла у вічність 16 вересня 2023 року

Останні роки Інна Кузнєцова боролася з тяжкою недугою

16 вересня у Вільнюсі померла донедавна керівниця київського бюро «Радіо Свобода», багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова.

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Про це повідомила директорка української редакції «Радіо Свобода» Мар'яна Драч.

«Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. В Інни багато учнів і друзів», – йдеться в повідомленні.

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Про дату прощання Мар’яна Драч пообіцяла повідомити додатково.