Помер Ян Табачник

Музикант помер на 79 році життя

Після дворічної боротьби з раком легень помер нардеп Верховної ради V, VI та VII скликань та музикант Ян Табачник. Музикант помер на 79 році життя. Про це повідомив журналіст Дмитро Гордон.

Стало відомо, що музикант помер ввечері 11 вересня.

«О 20:10 після тривалої хвороби пішов із життя прекрасний музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник. Ян Петрович зробив людям багато добра, він був безкорисливий, порядний, чистий, зворушливий і напрочуд сентиментальний, я його дуже любив. Боляче. Світла пам'ять», – повідомив Гордон.

Ян Табачник народився 1945 року в Чернівцях. Вперше він взяв в руки акордеон в 10 років, а з 13 років працював в напівпрофесійних групах. У 16 років Ян Табачник увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії і в Ленконцерті.

Тільки в 1987 році стало можливим запис в платівці єврейської музики What time is it? – платівка вийшла в 1989 році і з тих пір Табачник стабільно випускає сольні альбоми кожні два-три роки (Let's Talk in Private, «Золотий акордеон», Yesterday, Today, Tomorrow, «Телефонний дзвінок», «Байдужість»).

Віртуозна гра Табачника зробила акордеон популярним інструментом в Україні. Артист став засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» і «AccoHoliday», через які пройшли багато талановитих музикантів.

Політик

Ян Табачник був знайомий багатьом українським політикам і впливовим людям. Зокрема, він дуже любив називати Януковича своїм другом, а також відзначати вокальні здібності президента-втікача. В інтерв'ю «Главкому»: «Я ніколи не супроводжував Януковича. Янукович заспівав пісню з «Сімнадцяти миттєвостей весни» в моїй програмі «Маю честь запросити», і всі чули, що він нормально співає, оскільки досить талановито співав для Президента. Крім нього, там співали ще сім президентів.

Крім того, я нікому не акомпаную, я сольний музикант. Іноді я можу взяти в руки акордеон і просто вийти підіграти.

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

Перехід від Комітету з питань культури до Комітету з протидії корупції він пояснив тим, що хоче «вирішити проблеми корупційної культури". «Я не знаю жодного фестивалю в нашій країні, де були б чесні відносини. Хтось може сказати, що це необґрунтоване звинувачення. Але я знаю, як це робиться! І я говорю про фестивалі, за якими стоять бюджетні гроші», - сказав музикант в інтерв'ю. Однак про активну антикорупційну діяльність майстра не повідомлялося.