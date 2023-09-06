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Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР»
Одним із напрямів діяльності науковця була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу
фото: Pravda

За свою кар'єру встиг написати 50 наукових праць та понад 200 статей

У ніч на середу, 6 вересня, пішов з життя український вчений, історик, релігієзнавець Ігор Козловський. Про це повідомила його колега, релігієзнавець Людмила Пилипович.

У своїй публікації вона написала: «Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський».

Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР» фото 1

Ігор Козловський народився на Донбасі, є автором 50 наукових праць та понад 200 статей. Одним із напрямів його діяльності була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу. Член PEN Україна.

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. 

Після окупації Донецька залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина. У січні 2016 року Козловського затримали біля його будинку – окупанти заявили, що він має піти «на бесіду» в так зване «міністерство державної безпеки». 

Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР» фото 2

Окупанти заявили, що релігієзнавець нібито зберігав вдома гранати, і «засудили» до позбавлення волі терміном у два роки та вісім місяців. Сам Козловський говорив, що росіянам не подобалися його звʼязки з проукраїнськими студентами. 

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Теги: полон смерть Україна

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