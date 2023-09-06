Помер науковець Ігор Козловський, який провів два роки у полоні «ДНР»

За свою кар'єру встиг написати 50 наукових праць та понад 200 статей

У ніч на середу, 6 вересня, пішов з життя український вчений, історик, релігієзнавець Ігор Козловський. Про це повідомила його колега, релігієзнавець Людмила Пилипович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своїй публікації вона написала: «Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський».

Ігор Козловський народився на Донбасі, є автором 50 наукових праць та понад 200 статей. Одним із напрямів його діяльності була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу. Член PEN Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Після окупації Донецька залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина. У січні 2016 року Козловського затримали біля його будинку – окупанти заявили, що він має піти «на бесіду» в так зване «міністерство державної безпеки».

Окупанти заявили, що релігієзнавець нібито зберігав вдома гранати, і «засудили» до позбавлення волі терміном у два роки та вісім місяців. Сам Козловський говорив, що росіянам не подобалися його звʼязки з проукраїнськими студентами.