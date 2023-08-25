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Помер провідний актор Молодого театру Юрій Потапенко

Діана Гасюк
glavcom.ua
Помер провідний актор Молодого театру Юрій Потапенко
На 58-му році пішов з життя відомий український актор Юрій Потапенко
фото з відкритих джерел

Юрій Потапенко присвятив сцені 32 роки свого життя

На 58-му році пішов з життя відомий український актор Юрій Потапенко. Він був активним учасником Молодого театру, присвятив сцені 32 роки свого життя. Про це повідомили на сторінці Молодого театру у Facebook.

Помер провідний актор Молодого театру Юрій Потапенко фото 1

«Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти. Юрій Потапенко присвятив Молодому 32 роки свого життя. Глядачі цінували талант актора та вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги пам'ятатимуть Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу в скрутний момент», – йдеться у повідомленні.

Помер провідний актор Молодого театру Юрій Потапенко фото 2

Актор грав у таких у виставах як «Гагарін і Барселона», «Зачарований», «Момент», «Осінній блюз», «Саломея», «Сватання на Гончарівці». Знімався в 56 кінопроєктах, серед яких «Тарас Шевченко. Заповіт», «Кайдашева сім'я», «На лінії життя».

Помер провідний актор Молодого театру Юрій Потапенко фото 3

Також з'явилося останнє відео з актором, на якому він декламує вірші. У театрі зазначили, що у словах, які читав Потапенко, було щось пророче.

Інформацію про смерть артиста також підтвердила українська актриса Тамара Яценко. Вона зазначила, що у Потапенка залишилися дружина та син.

«Дорогі друзі, вчора сталося дуже велике горе, пішов у той світ актор Молодого театру Юрій Потапенко. У нього залишилися дружина Ірина і син», – написала актриса.

Раніше повідомлялося, що у ніч на суботу, 12 серпня, на 56-му році життя пішла з життя актриса Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська

Теги: смерть Тарас Шевченко театр Facebook актриса актор дружина відео

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