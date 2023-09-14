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Помер один із батьків сучасного міжнародного права Володимир Денисов

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Помер один із батьків сучасного міжнародного права Володимир Денисов
фото: Facebook Світлани Мельник

За час свого життя професор став автором сотень наукових праць

Після тяжкої хвороби помер професор Володимир Наумович Денисов, про що повідомила Світлана Мельник, дружина посла України в Бразилії.

Вона підкреслила, що професор був «одним із батьків сучасного міжнародного права в Україні, справжнім корифеєм міжнародно-правової науки».

Мельник розповіла: «Володимир Денисов був автором сотень наукових праць. Саме він став ініціатором і головним редактором тритомної «Енциклопедії міжнародного права», якій присвятив всі останні роки свого життя. Важко описати словами всю масштабність цієї книги. Енциклопедія - це без перебільшення magnum opus професора Денисова. Це - без жодних сумнівів найбільш фундаментальне наукове дослідження за весь час Незалежності».

Дружина посла підкреслила: «Попри всі свої величезні заслуги перед Україною професор Денисов завжди лишався дуже скромною людиною, все своє життя він був ідеалістом, свято вірив у силу міжнародного права. Саме він відкрив для мене глибину теорії цієї науки, навчив аналізу, критичному мисленню, вчив обирати вірну методологію у дослідженні. Він показав, яким важливим є метод історизму у міжнародному праві. І як же це допомагало у подальшому житті».

НАН України присудила Денисову премію ім. М. П. Василенка (1992) за цикл робіт «Міжнародне право і світовий порядок: пошук моделей правового розвитку». У 2004 він став лауреатом Державної премії України за участь у підготовці багатотомної Юридичної енциклопедії, а у 2005 — премії імені Ярослава Мудрого за участь у підготовці 10-томної «Антології української юридичної думки», а саме за підготовку її 8-го тому «Міжнародне право».

З 1999 Денисов — віцепрезидент Української асоціації міжнародного права. Указом Президента України від 4.10.2007 був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Наукові дослідження професора налічують багато монографій, навчальних посібників та багатьох інших наукових та методичних праць. Основними напрямками його наукових досліджень були міжнародне право та порівняльне правознавство, проблеми теорії та історії міжнародного права та міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, права Європейського Союзу.

Теги: книги смерть хвороби бібліотека

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