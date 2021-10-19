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    Померлих від коронавірусу складають на подвір’ї лікарні. Шокуючі кадри з Донецька

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    У приміщеннях лікарні не залишилося місця для зберігання тіл померлих - Померлих від коронавірусу складають на подвір’ї лікарні. Шокуючі кадри з Донецька
    У приміщеннях лікарні не залишилося місця для зберігання тіл померлих
    фото: Донбаський кейс/Telegram

    Кількість померлих від Covid-19 в ОРДЛО зростає щодня

    Ситуація зі смертністю через коронавірусну хворобу в окупованому Донецьку набуває загрозливих та трагічних масштабів. Місця у моргах та підсобних приміщеннях лікарень не вистачає, через це медичні працівники змушені складати тіла померлих на подвір’ях. Відповідне фото оприлюднив Telegram-канал «Донбаський кейс».

    Дописувачі каналу повідомляють, що фото, на якому зображено купу поліетиленових мішків, у яких легко вгадати силуети людських тіл, було зроблене біля лікарні Калініна в окупованому Донецьку.

    Нещодавно біля лікарні було встановлено армійський намет для зберігання тіл, однак, вочевидь, тепер місця не вистачає і там.

    Тим часом, ситуація із пандемією в ОРДЛО стає все більш загрозливою. Місцеві мешканці повідомляють, що в окупації катастрофічно не вистачає ресурсів – лікарі та медперсонал працюють на знос, медичних препаратів та пристроїв для подачі кисню не вистачає. Немає вакцин, як і вільних місць у реанімаційних відділеннях.

    Раніше повідомлялося, що через високий рівень смертності від коронавірусу на території ОРДЛО і, зокрема, у Донецьку, у місцевих моргах не вистачає місця для збереження тіл, а також спеціальних мішків для транспортування померлих.

    Також нагадаємо, що попри катастрофічне поширення коронавірусу в окупованому Донецьку 14 листопада виступить із концертом народний артист Росії Олег Газманов.

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    Теги: катастрофа ОРДЛО коронавірус
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    Померлих від коронавірусу складають на подвір’ї лікарні. Шокуючі кадри з Донецька