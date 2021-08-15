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    Названий головний симптом Covid-19 у щеплених: фахівці дали несподівану відповідь

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    Названий головний симптом Covid-19 у щеплених: фахівці дали несподівану відповідь

    Фахівці пояснили, що часте чхання без пояснення причин після вакцинації може бути ознакою Covid-19

    Чхання є головним симптомом при коронавірусі у вакцинованих пацієнтів. Про це повідомляє видання Express.

    За даними присвяченого коронавірусу дослідження ZOE Covid Symptom Study, часте чхання може бути симптомом Covid-19. Названа ознака часто проявляється у пацієнтів, які раніше вакциновані і згодом все ж заразилися.

    Зазвичай чхання не є явною ознакою Covid-19, воно навіть не входить в число найпоширеніших симптомів. До останніх відносять високу температуру, озноб, постійний кашель, втрату нюху, головний біль, задишку, болі в грудях, проблеми з кишечником і інше. При цьому чхання надзвичайно поширене в теплу пору року і частіше є симптомом алергії.

    Фахівці пояснили, що часте чхання без пояснення причин після вакцинації може бути ознакою Covid-19. При появі даної ознаки у щеплених пацієнтів лікарі рекомендували залишатися вдома і зробити тест на коронавірус.

    Теги: коронавірус
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    Названий головний симптом Covid-19 у щеплених: фахівці дали несподівану відповідь