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    Думки вголос

    В окупованому Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю на коронавірус

    Люди на окупованому Донбасі опинилися в безвихідній ситуації - В окупованому Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю на коронавірус
    Люди на окупованому Донбасі опинилися в безвихідній ситуації

    Росія влаштувала справжній геноцид жителів Донбасу

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    В Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но судя по всему, они огромны.

    Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация. Если раньше практически отрицали эпидемию, признавая всего несколько десятков заболевших в день, то теперь уже признают по 600-700. Ещё в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась.

    Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при этом тест на Ковид ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским «Спутником». Это не помогло – человек в тяжелом состоянии.

    В больницу отца удалось положить чудом – как раз совпало так, что кто-то умер и освободилась койка. Но в самой больнице ситуация ужасная. Врачей нет (доктора, получив российские паспорта, массово увольняются и едут в Россию, не желая работать за 8 тысяч рублей). Кислорода нет. Каждый день в палате умирает, как минимум, один человек.

    В отсутствии кислорода врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет – привозят мало, и почти сразу все разметают. Привезти из Украины невозможно – КПВВ перекрыты боевиками. Остается либо везти из Ростова (на границе такое оборудование пропускают только за взятки), либо покупать вдвое дороже у перекупщиков. В итоге товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300-400). Понятно, что у большинства заболевших просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма.

    Помогает такое оборудование слабо (сатурация с 60 поднялась до 70), но это хотя бы что-то. Другой помощи в «ЛДНР» людям нет.

    В общем, если у вас еще остались родные в ОРДЛО, постарайтесь убедить их выехать оттуда. Россия устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы. Люди оказались в безвыходной ситуации – пожаловаться, попросить помощи, описать реальное положение вещей они не могут, так как в бандитской резервации любая огласка просто запрещена.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас катастрофа КПВВ Донеччина ОРДЛО Донецьк
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    В окупованому Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю на коронавірус