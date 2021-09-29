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    В ОРДЛО катастрофічне поширення коронавірусу внаслідок передвиборчої агітації у вересні

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    Захворюваність в окупованих районах Донбасу зростає катастрофічними темпами - В ОРДЛО катастрофічне поширення коронавірусу внаслідок передвиборчої агітації у вересні
    Захворюваність в окупованих районах Донбасу зростає катастрофічними темпами
    Фотоколаж: donpatriot.news

    Статистика, що надають окупанти, не відповідає реальним показникам захворюваності та кількості смертей від Covid-19

    Після проведення багаточисельних масових заходів в ОРДЛО, які були спрямовані на популяризацію участі у голосуванні до Держдуми РФ, та, зокрема, політичної партії «Єдина Росія», ситуація з захворюваністю на Covid-19 в окупованих районах Донбасу погіршилася. Про це на своєму Telegram-каналі написав співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський із посиланням на джерела на території ОРДЛО.

    При цьому, окупаційні адміністрації, як і раніше, наводять неправдиві дані щодо захворюваності та смертності внаслідок коронавірусної хвороби.

    За словами правозахисника, окрім прямих наслідків проведення у серпні-вересні великої кількості масових заходів, на епідеміологічну ситуацію в ОРДЛО продовжив впливати цілий ряд інших факторів.

    • В ОРДЛО на даний момент відсутні в достатній кількості тести на Covid-19;
    • У лікарнях не вистачає лікарів та медичного персоналу, загальний некомплект штату сягає 68% в ОРЛО та 53% в ОРДО. Є міські лікарні, де зовсім відсутні лікарі;
    • Вакцини «Sputnik-V» та «Sputnik-light» не завозяться масово. Вакцини завозилися показово тричі та виключно для окремих категорій громадян;
    • Під час передвиборчої кампанії окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО корегували статистику, щоб уникнути паніки серед населення, пов’язаної з темпами поширення коронавірусної хвороби;
    • Карантинних заходів та обмежень під час виборчої кампанії в ОРДЛО не дотримувались;
    • Наразі не вистачає місць у лікарнях, більшість з яких заповнені на 100%;
    • Зафіксовано зростання смертності від COVID-19 серед ув’язнених ОРДЛО.

    Нагадаємо, журналісти показали, як росіяни звозили мешканців ОРДЛО на вибори.

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    Теги: окупанти вибори ОРДЛО хвороби коронавірус
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    В ОРДЛО катастрофічне поширення коронавірусу внаслідок передвиборчої агітації у вересні