В ОРДЛО катастрофічне поширення коронавірусу внаслідок передвиборчої агітації у вересні

Статистика, що надають окупанти, не відповідає реальним показникам захворюваності та кількості смертей від Covid-19

Після проведення багаточисельних масових заходів в ОРДЛО, які були спрямовані на популяризацію участі у голосуванні до Держдуми РФ, та, зокрема, політичної партії «Єдина Росія», ситуація з захворюваністю на Covid-19 в окупованих районах Донбасу погіршилася. Про це на своєму Telegram-каналі написав співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський із посиланням на джерела на території ОРДЛО.

При цьому, окупаційні адміністрації, як і раніше, наводять неправдиві дані щодо захворюваності та смертності внаслідок коронавірусної хвороби.

За словами правозахисника, окрім прямих наслідків проведення у серпні-вересні великої кількості масових заходів, на епідеміологічну ситуацію в ОРДЛО продовжив впливати цілий ряд інших факторів.

В ОРДЛО на даний момент відсутні в достатній кількості тести на Covid-19;

У лікарнях не вистачає лікарів та медичного персоналу, загальний некомплект штату сягає 68% в ОРЛО та 53% в ОРДО. Є міські лікарні, де зовсім відсутні лікарі;

Вакцини «Sputnik-V» та «Sputnik-light» не завозяться масово. Вакцини завозилися показово тричі та виключно для окремих категорій громадян;

Під час передвиборчої кампанії окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО корегували статистику, щоб уникнути паніки серед населення, пов’язаної з темпами поширення коронавірусної хвороби;

Карантинних заходів та обмежень під час виборчої кампанії в ОРДЛО не дотримувались;

Наразі не вистачає місць у лікарнях, більшість з яких заповнені на 100%;

Зафіксовано зростання смертності від COVID-19 серед ув’язнених ОРДЛО.

Нагадаємо, журналісти показали, як росіяни звозили мешканців ОРДЛО на вибори.

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