Вчені знайшли, як знизити передачу коронавірусу: нові ефективні способи

Прості гігієнічні заходи значно знижують ризик захворіти

На початку пандемії коронавірусу у світі заборонили всі масові заходи та зібрання. Адже це може становити величезний ризик поширенню захворювання. Про це пише Nature Communications.

Однак вчені пішли далі і з'ясували, що передачу коронавірусу під час масових заходів у закритих приміщеннях можна значно обмежити за допомогою декількох простих способів.

Зокрема, серед них – ефективна вентиляція і жорсткість заходів гігієни. До відповідних висновків дійшли вчені в Німеччині.

Що показали експерименти

Вчені вивчали передачу коронавірусу на поп-концерті в серпні 2020 року. Вони дослідили контакти 1 212 відвідувачів заходу при трьох різних сценаріях:

відсутність обмежень;

при помірних обмеженнях (посадка у шаховому порядку і збільшення кількості виходів вдвічі);

жорстоке обмеження (розсадження учасників на відстані в 1,5 метра і збільшення виходів у чотири рази).

Окрім того, досліджували параметри, зокрема вплив різних гігієнічних процедур, носіння масок, розмірів заходів, систем вентиляції та різних базових випадків.

Що вдалося з'ясувати

Кожен, хто перебував на концерті, контактував з дев’ятьма людьми. Найчастіше контакти відбувалися на вході і виході з приміщення.

Крім того, при відсутності обмежень виникали ситуації, коли люди могли контактувати більш ніж п’ять хвилин.

Вчені дійшли висновку, що при швидшому повітрообміні одна людина на концерті з чотирма тисячами відвідувачів в середньому заражала 3-4 людини. Водночас якщо вентиляції взагалі не було – 25-26 людей.

Однак більш строгі вимоги гігієни також знижували середнє число інфікованих. Тож дослідники вважають, що масові заходи, на яких буде нормальна система вентиляції та люди використовуватимуть засоби гігієни, не чинитимуть істотного впливу на поширення коронавірусу.

Нагадаємо, вакцинація допомагає запобігти важкий перебіг або смерть при інфікуванні «дельта»-штамом Covid-19.

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