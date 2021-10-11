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    Мертвих у мішках складають у коридорах. Шокуюче відео з донецької ковідної лікарні

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    У моргах Донецька не вистачає місця - Мертвих у мішках складають у коридорах. Шокуюче відео з донецької ковідної лікарні
    У моргах Донецька не вистачає місця
    скріншот фото: відео donetchanyn

    Ситуація із рівнем смертності в ОРДЛО набуває жахливих маштабів

    Через високий рівень смертності від коронавірусу на території ОРДЛО і, зокрема, у Донецьку, у місцевих моргах не вистачає місця для збереження тіл, а також спеціальних мішків для транспортування померлих. Відповідне відео розповсюдив Telegram-канал «donetchanyn».

    Як помітно на відео, через брак місця, устаткування, мішків для збереження та транспортування тіл, покійних обертають у звичайний поліетилен та нерідко складають просто на підлогу в лікарняних приміщеннях та коридорах.

    Сепаратистський Telegram-канал «Донбас решает» повідомляє, що у донецьких церквах не вистачає священників, щоб відспівувати померлих.

    За інформацією інших місцевих Telegram-каналів, щоденно у Донецьку від Covid-19 помирає 80-90 людей.

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    Слід зазначити, що зростання рівня смертності від коронавірусу в ОРДЛО відбувається на тлі катастрофічного рівня відтоку з окупованої території медичних працівників, а також колапсу системи невідкладної медичної допомоги.

    Нагадаємо, тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

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    Теги: Донбас ЛНР ОРДЛО хвороби коронавірус
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    Мертвих у мішках складають у коридорах. Шокуюче відео з донецької ковідної лікарні