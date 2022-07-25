Суд покарав батька студента, який вилив відро фекалій на викладачку (відео)
Чоловік заплатить солідний штраф
Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав винним у хуліганстві місцевого мешканця і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 липня.
За матеріалами справи, вдень 25 червня 2021 року обвинувачений, перебуваючи біля будинку культури у місті Новоселиця, демонстративно облив відром нечистот викладачку місцевого медичного коледжу. Жінка якраз мала брати участь у масовому заході з вручення дипломів випускникам.
Внаслідок хуліганської витівки було пошкоджено плаття та сумочку потерпілої. У подальшому обвинувачений виклав відео протиправних дій у мережу Інтернет.
Окрім цього, під час інциденту з нечистотами було облито поверхню підлоги будівлі будинку культури, що перебуває на балансі Новоселицької міської ради. Цим самим довелося перенести запланований урочистий захід.
У суді обвинувачений повністю визнав себе винним. Пояснив, що вдався до неординарного кроку, оскільки з вини викладачки його син не зміг здати випускні іспити у закладі. Своїми діями обвинувачений хотів привернути уваги суспільства до корупції в закладах освіти.
Потерпіла викладачка розповіла у суді, що чоловік студента попросив її вийти на вулицю. Поблизу Новоселицького будинку культури в присутності сторонніх осіб він із пластикового відра облив її нечистотами. Жінка просила суд покарати суворо обвинуваченого.
На думку Феміди, покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу буде достатнє для виправлення обвинуваченого та запобіганню вчинення нових кримінальних правопорушень.
Зауважимо, що санкція ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу, за якою судили чоловіка, передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або арешт до шести місяців, або обмеження волі до п’яти років.
- Суд покарав хлопця за розмальовані стіни Офісу президента Зеленського
- Голосно кричав і плавав у фонтані. Епатажну витівку мешканця Черкащини оцінив суд
- Два відра фекалій для Народного дому. Хуліган із Чернівців отримав покарання
- Облив кефіром. У Києві хуліган отримав вирок за перешкоджання роботі журналістки