Облив кефіром. У Києві хуліган отримав вирок за перешкоджання роботі журналістки

Суд призначив кривднику рік обмеження волі, але замінив звільнити від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну

Уродженець Сімферополя отримав рік обмеження волі, яке замінено на рік іспитового терміну за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Печерський райсуду Києва від 25 листопада.

Інцидент трапився вдень 10 жовтня 2018 року. Журналістка телеканалу NewsOne вела пряму відеотрансляцію мітингу, який відбувався біля будівлі міністерства внутрішніх справ. У цей час чоловік, який перебував неподалік, наблизився до неї та облив її речовиною білого кольору (кефіром). У результаті протиправних дій журналістка вимушено припинила пряму трансляцію з місця події.

У суді чоловік повністю визнав вину та щиро розкаявся. Феміда назвала це обставинами, які пом’якшують покарання.

Окремо на час іспитового терміну суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як повідомляв «Главком», 2 листопада 2021 року прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку. Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини.

12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

Нагадаємо, що на початку лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів» (законопроєкт № 3633). Відповідно до документа, відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років настає за насильство стосовно журналіста чи членів його сім’ї, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.