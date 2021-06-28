Суд покарав хлопця за розмальовані стіни Офісу президента Зеленського

Дії порушника суд розцінив як дрібне хуліганство

Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 16 червня.

Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня 2021 року о 21 год. 35 хв. хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.

Порушник до суду не з’явився. Однак це не завадило Феміді розглянути справу без його присутності. На основі зібраних доказів суд визнав хлопця винним у скоєному і призначив штраф з метою запобігання вчиненню нових правопорушень.

Крім штрафу, порушник заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», 20 березня, в день народження активіста Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Мітингувальники розписали стіни Офісу президента й закидали будівлю димовими шашками. У правоохоронців полетіла піротехніка, будівля офісу обстріляна феєрверками.

За даними ЗМІ, поточний ремонт внутрішніх дверних блоків та вхідних тамбурів будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, 11 у Києві коштував бюджету 235 тис. грн. Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на «виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».

Управління адміністративними будинками Державного управління справами зазначило на майданчику ProZorro, що «в результаті застосування учасниками цієї акції фаєрів, димових шашок, петард, вибухових пакетів, феєрверків, аерозольної фарби та інших предметів було пошкоджено будівлю». Зокрема, було розбито скло у вхідних дверях одного з під’їздів будівлі; фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду будівлі; внаслідок запуску феєрверків постраждали двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів; зафіксовані окремі осередки загоряння на першому поверсі та пожежа в кабінеті на другому поверсі.

Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Сергію Стерненку і Руслану Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка і Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.