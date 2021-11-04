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    Два відра фекалій для Народного дому. Хуліган із Чернівців отримав покарання

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    До місця злочину обвинувачений приніс нечистоти у двох відрах - Два відра фекалій для Народного дому. Хуліган із Чернівців отримав покарання
    До місця злочину обвинувачений приніс нечистоти у двох відрах
    фото з відкритих джерел

    У суді чоловік визнав вину і просив суворо не карати

    Першотравневий районний суд Чернівців призначив рік обмеження волі, яке замінив на рік іспитового терміну місцевому мешканцю за хуліганські дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 1 листопада.

    За матеріалами справи 14 жовтня близько 23 год. 00 хв. чоловік підійшов до адміністративної будівлі Українського народного дому у Чернівцях і вилив нечистоти та одну зі стін. Обвинувачений приніс фекалії у двох відрах.

    Внаслідок його хуліганських дій було забруднено таблички із українською національною символікою на Українському народному домі.

    У суді обвинувачений повністю визнав вину свою, щиро розкаявся у вчиненому, та просив суворо не карати.

    За інформацією місцевих ЗМІ, хуліганом виявився 63-річний чернівчанин.

    Додамо, що Український народний дім у Чернівцях – найстаріша громадська організація в Чернівецькій області. Статут товариства був затверджений 22 січня 1884 року крайовим урядом Буковини, яка на той час входила до складу Австро-Угорщини.

    Як повідомляв «Главком», Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області призначив чотири роки позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну учаснику бойових дій за хуліганство та пошкодження майна. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік вийшов на вулицю та сокирою наніс 17 ударів по автомобілю Volkswagen Transporter, що належав компанії «Хмельницькгаз». Внаслідок цього було пошкоджено лобове скло, бокові вікна, капот, дві фари, передні ліві двері та заднє ліве крило машини.

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    Теги: кримінал Чернівці
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    Два відра фекалій для Народного дому. Хуліган із Чернівців отримав покарання