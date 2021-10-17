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    Голосно кричав і плавав у фонтані. Епатажну витівку мешканця Черкащини оцінив суд

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    У суді порушник, який купався у місцевому фонтані, визнав&nbsp; вину і просив суворо не карати - Голосно кричав і плавав у фонтані. Епатажну витівку мешканця Черкащини оцінив суд
    У суді порушник, який купався у місцевому фонтані, визнав  вину і просив суворо не карати
    фото з відкритих джерел

    Чоловіка визнано винним у дрібному хуліганстві

    Смілянський міськрайонний суд Черкаської області оштрафував на 51 грн місцевого мешканця за дрібне хуліганство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 12 жовтня.

    За матеріалами справи 1 серпня близько 20 години на центральній площі міста Сміла чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, голосно кричав та плавав у фонтані. Своїми діями він порушував громадський порядок і спокій громадян.

    У суді порушник визнав вину і просив суворо не карати. Його вина також підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом інспектора поліції та письмовими поясненнями порушника та ще однієї особи.

    Окрім штрафу, чоловік заплатить 454 грн судового збору.

    Додамо, що санкція статті 173 КУпАП («Дрібне хуліганство») передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

    Як повідомляв «Главком», у червні Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня 2021 року о 21 год. 35 хв. хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.

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    Теги: суд фонтан Черкащина
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    Голосно кричав і плавав у фонтані. Епатажну витівку мешканця Черкащини оцінив суд