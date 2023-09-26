Порошенко показав фото зі свого Дня народження

Військовим привезли завжди дефіцитні на фронті шини і радіостанції, передали ще шість лазне-пральних комплексів

Експрезидент продовжує підтримувати українську армію

Потужні тягачі, десятки дронів, оптичні приціли та інше спорядження сьогодні отримали підрозділи Десантно-штурмових і Сухопутних військ ЗС України. Велику партію техніки на східний фронт Петро Порошенко. Експрезидент запевняє, що це найкращий спосіб відзначити день народження, який він відзначає сьогодні, 26 вересня.

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«Мавіки, Мавіки, Мавіки… Хлопці радіють їм, як діти», – говорить Порошенко. Квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO, які українські військові використовують для скидання боєприпасів на голови русні та ворожу техніку, передали 71-ій окремій єгерській бригаді, 78-му окремому штурмовому полку, 33-му окремому інженерному батальйону, 3-ій окремій танковій бригаді та 15-му окремому мотопіхотному батальйону 58 ОМПБР.

А бійці Сил спеціальних операцій отримали більше трьох десятків потужних оптичних прицілів Archer. «Снайперські приціли ми передаємо в Сили спеціальних операцій, в снайперську школу Сухопутних військ. В них є і тепловізор, є метеостанція, є дальномір – бачить він на 3 км плюс. І я думаю, що дуже-дуже швидко, за лічені дні русня ці наші Archerи відчує», – прогнозує пʼятий президент.

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Один такий приціл коштує більше $17,5 тис. «Ми зараз передаємо 31 штуку, минулого місяця також передали, а загалом їх буде 300 штук. Всі наші снайперські групи Збройних Сил України будуть мати наші Archerи. До речі, міністерство оборони теж мало б їх закуповувати, а не тільки покладатися на благодійників», – зауважив Порошенко.

Десантники з 95-ї ОДШБ окрім «Мавіків» отримали і комплекс «H10 Poseidon» – це 3 «пташки» та пункт управління на базі вантажівки DAF, справжні «очі» для далекобійної артилерії. Штурмовики з 78-го полку отримали потужні тягачі Foden та 4 тентованих DAF YA.

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Військовим також привезли завжди дефіцитні на фронті шини і радіостанції, передали ще шість лазне-пральних комплексів.

«Бути сьогодні тут, серед наших воїнів – це правильно. Тут все зрозуміло. Ворог – русня. Друзі тут. Ми маємо тримати єдність, причому єдність не навколо Порошенка або Зеленського, або будь-кого іншого. Єдність ми маємо тримати навколо Збройних Сил України», – пояснює експрезидент.

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Він подякував за щирі привітання та шеврони і прапори у подарунок.