Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко показав фото зі свого Дня народження

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко показав фото зі свого Дня народження
Військовим привезли завжди дефіцитні на фронті шини і радіостанції, передали ще шість лазне-пральних комплексів
фото: Європейська солідарність

Експрезидент продовжує підтримувати українську армію

Потужні тягачі, десятки дронів, оптичні приціли та інше спорядження сьогодні отримали підрозділи Десантно-штурмових і Сухопутних військ ЗС України.  Велику партію техніки на східний фронт Петро Порошенко. Експрезидент запевняє, що це найкращий спосіб відзначити день народження, який він відзначає сьогодні, 26 вересня. 

«Мавіки, Мавіки, Мавіки… Хлопці радіють їм, як діти», – говорить Порошенко. Квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO, які українські військові використовують для скидання боєприпасів на голови русні та ворожу техніку, передали 71-ій окремій єгерській бригаді, 78-му окремому штурмовому полку, 33-му окремому інженерному батальйону, 3-ій окремій танковій бригаді та 15-му окремому мотопіхотному батальйону 58 ОМПБР. 

А бійці Сил спеціальних операцій отримали більше трьох десятків потужних оптичних прицілів Archer. «Снайперські приціли ми передаємо в Сили спеціальних операцій, в снайперську школу Сухопутних військ. В них є і  тепловізор, є метеостанція, є дальномір – бачить він на 3 км плюс. І я думаю, що дуже-дуже швидко, за лічені дні русня ці наші Archerи відчує», – прогнозує пʼятий президент. 

Порошенко показав фото зі свого Дня народження фото 1

Один такий приціл коштує більше $17,5 тис. «Ми зараз передаємо 31 штуку, минулого місяця також передали, а загалом їх буде 300 штук. Всі наші снайперські групи Збройних Сил України будуть мати наші Archerи. До речі, міністерство оборони теж мало б їх закуповувати, а не тільки покладатися на благодійників», – зауважив Порошенко. 

Порошенко показав фото зі свого Дня народження фото 2

Десантники з 95-ї ОДШБ окрім «Мавіків» отримали і комплекс «H10 Poseidon» – це 3 «пташки» та пункт управління на базі вантажівки DAF, справжні «очі» для далекобійної артилерії. Штурмовики з 78-го полку отримали потужні тягачі Foden та 4 тентованих DAF YA. 

13 фото
На весь екран

Військовим також привезли завжди дефіцитні на фронті шини і радіостанції, передали ще шість лазне-пральних комплексів. 

«Бути сьогодні тут, серед наших воїнів – це правильно. Тут все зрозуміло. Ворог – русня. Друзі тут. Ми маємо тримати єдність, причому єдність не навколо Порошенка або Зеленського, або будь-кого іншого. Єдність ми маємо тримати навколо Збройних Сил України», – пояснює експрезидент. 

Він подякував за щирі привітання та шеврони і прапори у подарунок.  

Теги: день народження Петро Порошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Процедура має працювати на військовослужбовця, а не проти. Бійці мають отримувати УБД автоматично»
Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу учасника бойових дій
4 вересня, 19:20
Гонтарева зайняла посаду глави НБУ у червні 2014 року, за часів президентства Порошенка: під час її керівництва Нацбанк провів низку значних реформ, найвідомішою серед яких стала чистка банківського ринку
Мінекономіки розхвалило Гонтареву і Порошенка, які навели порядок у банківському секторі
7 вересня, 18:00
Ані Лорак дасть концерт в Москві, на який прийдуть «зірки»-путіністи
Ані Лорак дасть концерт в Москві, на який прийдуть «зірки»-путіністи
6 вересня, 07:17
Порошенко також закликав відновити повноцінне висвітлення роботи Верховної Ради України
Порошенко підтримав відновлення е-декларування, але просить про єдиний виняток
5 вересня, 14:54
Онук легендарного Ступки розказав, про що він мріє у США
Онук легендарного Ступки розказав, про що він мріє у США
6 вересня, 12:22
Порошенко привітав кохану зі святом та поділився емоційними світлинами
Порошенко у річницю весілля показав десять романтичних фото з дружиною
8 вересня, 10:24
«Захистити військовослужбовців і перемогти. Перемогти путіна, а не на виборах. Це – наше завдання», – резюмує Петро Порошенко
Порошенко попередив про «похорон децентралізації»
21 вересня, 09:13
Порошенко зізнається: Foden – його улюблена військова вантажівка
Порошенко везе на фронт потужні тягачі Foden (фото) Волонтерська ініціатива
18 вересня, 18:53
У 33 окремий інженерний батальйон командування ДШВ та 71-у єгерську бригаду передають три вантажівки DAF і лазне-пральні комплекси
Порошенко показав рекордну партію техніки, яку везе на Схід штурмовим підрозділам Волонтерська ініціатива
Вчора, 18:00

Суспільство

Кабмін планує змінити розмір надбавок для військових
Кабмін планує змінити розмір надбавок для військових
Порошенко показав фото зі свого Дня народження
Порошенко показав фото зі свого Дня народження
У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт
У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт
Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі
Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі
Чи можуть робітника звільнити за прогули через повітряні тривоги: роз'яснення
Чи можуть робітника звільнити за прогули через повітряні тривоги: роз'яснення
Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність
Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
29K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
22K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
21K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
19K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ
19K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту