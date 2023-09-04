Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу учасника бойових дій

Вся процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт 9681 про спрощене набуття статусу учасника бойових дій. Автори законопроєкту – Петро Порошенко з депутатами «Європейської Солідарності». Вся процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитись в електронному вигляді, переконані автори законопроєкту.

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Підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань.

Командир військового формування зобов’язаний не пізніше ніж у триденний строк направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Держатель Реєстру не пізніше ніж у триденний строк з дня надходження документу оформляє електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код). Цифрова картка невідкладно надсилається на мобільний телефон військовослужбовця та, за його бажанням, члена його сім’ї.

При оформленні електронної особової картки УБД забороняється вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім’я якої оформлюється така картка.

Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій пред’являється для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їх сімей.

За бажанням військовослужбовця Держателем реєстру також може бути надано посвідчення учасника бойовий дій у паперовому вигляді.

Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.

Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

Реєстр електронних особових карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

«Щойно зареєстрував у Верховній Раді наш законопроєкт, що значно спростить отримання УБД для військових. Закон має захищати українських героїв. Понад 850 тисяч бійців, які досі не отримали посвідчення через складну заплутану бюрократичну процедуру, нарешті отримають свій заслужений статус. Тепер їм не доведеться стояти в довгих чергах, завантажувати командування та принижуватися, аби отримати папірець-дозвіл», – написав Порошенко на своєму телеграм-каналі.

«Процедура має працювати на військовослужбовця, а не проти. Бійці мають отримувати УБД автоматично. За 6 днів з моменту отримання бойового розпорядження, без додаткових документів. Знаходячись навіть на фронті, електронно, у вигляді QR-коду, який матиме рівний статус із папервим посвідченням, яке можна отримати за бажанням. Для цього наша команда створила справедливий збалансований Закон, який має нарешті створити справедливу систему отримання УБД. Будемо битися за його прийняття. Бо українські воїни – пріоритет для усієї країни», – наголошує п’ятий президент.

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За даними Міноборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, отримали статус учасника бойових дій. Це вкрай низький показник, оскільки процедура надання статусу учасника бойових дій є складною та довготривалою, зокрема через велику кількість потрібних документів та бюрократичних процедур. А це, у свою чергу, ускладнює інтеграцію військовослужбовців до цивільного життя, унеможливлює отримання певних пільг та підтримки з боку держави.