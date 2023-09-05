Порошенко підтримав відновлення е-декларування, але просить про єдиний виняток

«Виняток може бути лише для військових, які зараз перебувають на фронті»

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що відновлення електронного декларування для посадовців – це вимога європейської та євроатлантичної інтеграції. Він зауважив, що декларуватися мають всі чиновники, у тому числі й тіньові радники Офісу президента. Виняток може бути лише для військових, які зараз перебувають на фронті – вважає лідер «Європейської Солідарності».

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«Це – наш рух в ЄС та НАТО. Відновлення електронного декларування – важливий крок, який наближає початок переговорів про вступ в ЄС. Ми свого часу створили САП, НАБУ, провели конкурс у Вищий антикорупційний суд, затвердили всі необхідні позиції і забезпечили їхню незалежність», – нагадав п’ятий президент.

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«Я зараз хотів би наголосити – ми за відкриті декларації, виняток лише для Збройних Сил. Ми за декларування оренди! Ми категорично за декларування всіх позаштатних радників Офісу президента, які зараз у нас з’явилися – так звані радники-шептуни. Цей синедріон справляє колосальний вплив на державні рішення. Вони щодня щось говорять в ефірах, кладуть щось в кишені і уникають декларування», – констатує Петро Порошенко.

Він також закликав відновити повноцінне висвітлення роботи Верховної Ради України та врешті решт поставити в порядок денний законопроєкт про заборону московської церкви.