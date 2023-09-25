Порошенко показав рекордну партію техніки, яку везе на Схід штурмовим підрозділам

У 33 окремий інженерний батальйон командування ДШВ та 71-у єгерську бригаду передають три вантажівки DAF і лазне-пральні комплекси

«Вперше ми передаємо за одну передачу майна майже на 55 мільйонів гривень за раз, за один тиждень»

Рекордну партію техніки – БПЛА Poseidon та DJI Mavic 3 PRO, тягачі, снайперські приціли Archer та інше спорядження – везе на фронт Петро Порошенко разом з волонтерами.

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Техніка, зокрема, призначена для штурмових підрозділів Десантно-штурмових військ та Президентської бригади, які воюють на Донецькому напрямку. Загальна вартість техніки та обладнання – майже 55 млн грн.

«Сьогодні рекордний день. Ми запроваджуємо нову традицію. Вперше ми передаємо за одну передачу майна майже на 55 мільйонів гривень за раз, за один тиждень. Це Archer’и, це Mavic’и, це Poseidon для нашої героїчної 95-ї бригади. Хлопці, успіху вам і перемог», – показав Порошенко.

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«5 вантажівок, один Foden, 4 штурмових DAF’и, які йдуть у 78-й окремий штурмовий полк Десантно-штурмових військ. Колеса дефіцитні йдуть для штурмового батальйону Президентської бригади», – розповідає Порошенко.

У 33 окремий інженерний батальйон командування ДШВ та 71-у єгерську бригаду передають три вантажівки DAF і лазне-пральні комплекси.

«Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Все – для перемоги», – говорить Петро Порошенко.

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Нагадаємо, Петро Порошенко передав чергову партію техніки кільком бригадам та підрозділам Сил Оборони – зокрема, Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького та Першій окремій Сіверській танковій бригаді.