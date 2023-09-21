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Порошенко попередив про «похорон децентралізації»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко попередив про «похорон децентралізації»
«Захистити військовослужбовців і перемогти. Перемогти путіна, а не на виборах. Це – наше завдання», – резюмує Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

Експрезидент пояснив наслідки пвилучення військового ПДФО з бюджетів громад

Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді назвав вилучення так званого військового ПДФО «похороном децентралізації».

«Якщо ви прислухаєтеся, то зараз ви почуєте звуки похоронного маршу – це похорон децентралізації. Тієї реформи, яку я разом з партнерами робив і зробив з 2014 року», – нагадав п’ятий президент.

Він назвав принизливими пропозиції суб’єктам місцевого самоврядування допомагати армії без грошей. «Це – цинізм, брехня і знущання над Конституцією. Це – знущання над волонтерами. Бо ресурсу у волонтерів залишається менше, а спільні заходи волонтерів і бригад дозволяють звернутися до суб’єктів місцевого самоврядування щодо коштів субвенції. щоб терміново, негайно вирішити проблеми, які виникають перед бригадами», – сказав Петро Порошенко.

«Саме це спонукало мене і нашу команду підготувати альтернативний законопроєкт. В альтернативному законопроєкті 100% коштів, які надходять від субвенції, можуть бути витрачені виключно на завдання оборони», – зазначає Порошенко.

«Жодної бруківки, жодних овочерізок. Виключно на базі пропозицій бригад, які мають пункт постійної дислокації в громаді. Використовуються ці кошти також для цивільного захисту, для бомбосховищ, для багатьох інших речей. Я закликаю депутатів – мажоритарників, тих, хто працюють з волонтерами, тих, хто тут вишикувався з прапорами бригад, дати відсіч цьому законопроєкту, підтримати мій законопроєкт, захистити військовослужбовців і перемогти. Перемогти путіна, а не на виборах. Це – наше завдання», – резюмує Петро Порошенко.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність самоврядування

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