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Мінекономіки розхвалило Гонтареву і Порошенка, які навели порядок у банківському секторі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мінекономіки розхвалило Гонтареву і Порошенка, які навели порядок у банківському секторі
Гонтарева зайняла посаду глави НБУ у червні 2014 року, за часів президентства Порошенка: під час її керівництва Нацбанк провів низку значних реформ, найвідомішою серед яких стала чистка банківського ринку
фото з відкритих джерел

Заступник міністра економіки Соболев: Нинішня макроекономічна стабільність можлива, бо «останні вісім років влада на цьому ринку навела порядок»

Завдяки проробленій до війни роботі наша економіка виявилася значно гнучкішою, ніж багато хто очікував. До того ж значно посилився банківський сектор. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Нині бізнеси дуже швидко пристосовуються до нових умов. При цьому малий і середній бізнес пристосовуються швидше за великий. Великий бізнес зазнав більших втрат, зокрема через обстріли енергетичної інфраструктури.

«Гнучкість дозволила людям переорієнтуватися. Експортували морем – тепер експортуємо залізницею. З’явилася зернова угода, яка дозволила експортувати й, здається, експорт буде цього року не сильно відрізнятися від довоєнних показників», – зауважив Соболев.

«Друга причина, чи, може, перша, – це ЗСУ. Якби не наша армія, нічого б не було. Ніякого відновлення зараз би не було, ніякого пожвавлення ділової активності. Тобто армія відбила Росію і від столиці, і від Херсона, і далі звільнила значні території, і це дозволило бізнесу запустити там роботу», – додав заступник міністра економіки.

Також великий чинник – це солідарність всіх наших партнерів закордонних, дуже велика підтримка Заходу. Вливання минулого року склали $32 млрд. Соболев переконаний, що Захід продовжує допомагати й буде допомагати далі.

«Ну і, мабуть, такий ще чинник – гарно пророблена домашня робота до війни. Якби бойові дії нинішнього масштабу були би у 2014-му, економіка би точно не витримала. Бо був у значно гіршому стані банківський сектор. Пам’ятаєте як тоді девальвувала одразу гривня, як банки закривалися один за одним. А зараз лише кілька банків закрилися, про які люди майже й не чули, решта працюють. Чому? Бо влада насправді останні вісім років робила домашнє завдання і на цьому ринку навела порядок. І тому ця макроекономічна стабільність можлива, бо працюють системи, які допомагають її забезпечувати за рахунок коштів наших партнерів», – зазначив заступник міністра економіки.

Зауважимо, Валерія Гонтарева зайняла посаду глави НБУ у червні 2014 року, за часів президентства Петра Порошенка. Під час її керівництва Нацбанк провів низку значних реформ, найвідомішою серед яких стала чистка банківського ринку. Регулятор змінив умови визнання банків неплатоспроможними, додавши до фінансових чинників також непрозорість бізнесу, міжнародні санкції, операції з відмивання грошей. «Ми очистили ринок від банків- «мийок», які не займалися справжнім банківським бізнесом», – наголошувала Гонтарева. Нацбанк за її правління вивів з ринку приблизно 100 банків.

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Теги: Нацбанк Валерія Гонтарева банк економіка Петро Порошенко

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