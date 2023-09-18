Порошенко везе на фронт потужні тягачі Foden (фото)

«Вони здатні евакуювати з фронту на відновлення боєздатності важкі бронемашини»

Потужні тягачі Foden 8×6 – це 350 кінських сил під капотом, турбодизельний двигун, система мультиліфт, здатна за кілька хвилин завантажити будь-що вагою 18 тонн. Дві такі автівки вже завтра прибудуть на східний фронт – їх для бригад ЗСУ купив у Великій Британії Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад».

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Порошенко зізнається: Foden – його улюблена військова вантажівка. «Ви бачите чотири мости. Він пройде будь-яке бездоріжжя, будь-яке болото, здатний завантажити на себе до 18 тонн боєприпасів, упакованих в 20-ти футовий контейнер, і на це потребує лише 1,5 хвилини. Приїхав, забезпечив боєкомплектом артилерію, не потрапляючи під ворожий вогонь, і поїхав», – розповідає Порошенко.

«Вони здатні евакуювати з фронту на відновлення боєздатності важкі бронемашини. Тому за ними довжелезна черга, і ми робимо все, щоб прискорити забезпечення наших бригад, які беруть участь у контрнаступі», – говорить Порошенко.

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«Я твердо переконаний: коли кожен буде робити все, що від нього залежить, боротися за реформи, боротися за наше майбутнє членство в ЄС та НАТО, і головне – допомагати ЗСУ, ми переможемо», – переконаний Петро Порошенко.

У лютому 2023 року Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» оголосили про новий контракт на військові тягачі. Перша партія складала більше двох десятків вантажівок Foden 8×6 Сarrier. Невдовзі на бельгійських складах були куплені для ЗСУ потужні тягачі DAF YA 444X.

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Як відомо, Фонд Порошенка системно постачає у ЗСУ вкрай необхідні вантажні автомобілі, кількість яких вже обчислюється сотнями. Більше 300 вантажівок Leyland DAF були законтрактовані у Великій Британії, більше половини з них вже на фронті.

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Leyland DAF 45.150 – це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

На платформі DAF виготовляють пересувні зенітні установки для боротьби з дронами-шахедами, мобільні пункти управління комплексами БПЛА Poseidon, а також мобільні майстерні для оперативного ремонту бойової техніки на фронті.

Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тонн.