Порошенко: саміт «Україна-ЄС» має наповнитись реальним змістом, а не стати звичайною бюрократичною вправою



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Петро Порошенко переконаний, що ініціатива «чотирьох союзів» має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства нашої держави у ЄС

Порошенко зазначив, що ще у 2017 році запропонував у рамках євроінтеграції України ініціативу «чотирьох союзів», яка полягає в асоціації з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком ЄС, митним та енергетичним союзами

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що саміт «Україна-ЄС», який відбудеться у Києві 8 липня за домовленістю, досягнутою з лідерами ЄС ще за його президентства, повинен бути наповнений реальним змістом, а не перетворюватись у формальний протокольний захід. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» пише у свій статті для європейського видання EUobserver.

Порошенко, зокрема, зазначив, що ще у 2017 році запропонував у рамках євроінтеграції України ініціативу «чотирьох союзів», яка полягає в асоціації з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком ЄС, митним та енергетичним союзами.

Інтеграція України у Шенгенську зону означатиме скасування прикордонного контролю і загальну візову політику для третіх держав. Митний союз – це відсутність митних зборів та обмежень між країнами-членами, єдиний зовнішній тариф для торгівлі з третіми країнами. Єдиний цифровий ринок передбачає розвиток інфраструктури 5G, єдині тарифи у роумінгу, а також інвестиції у штучний інтелект і суперкомп’ютери. Енергетичний союз має на меті зниження залежності від поставок енергоносіїв з Росії, гарантування стабільних цін на енергоносії.

Ініціатива «чотирьох союзів» має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства нашої держави у ЄС, – переконаний Порошенко.

«Україна повинна повною мірою використати принципи та інструменти Угоди про асоціацію з метою забезпечення поступової секторальної інтеграції до ринку ЄС, а також створення сприятливих умов для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році», – наголосив Петро Порошенко.

Окремої уваги вимагає енергетичне партнерство України та Європейського Союзу, зазначає Порошенко, – особливо з огляду на спроби Росії витіснити Україну з газотранспортного ринку і загнати назад у «газову» кабалу.

«Необхідно посилити наше стратегічне енергетичне партнерство і об’єднати зусилля для вирішення існуючих проблем у цій сфері, включаючи зупинення будівництва Північного потоку 2, досягнення домовленості про новий контракт на транзит газу між Україною та Росією після 2019 року на основі законодавства ЄС», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

«Формула перемоги на найвищому рівні – «Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС». Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки», – наголошує Порошенко.