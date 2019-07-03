Порошенко написав листи 18 керівникам Євросоюзу та очільникам держав і урядів-членів ЄНП



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«Я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи», - повідомив Порошенко під час виступу на Вінниччині Фото: Пресслужба партії «Європейська Солідарність»

У своєму листі Порошенко нагадав про ганебне рішення ПАРЄ щодо повернення російської делегації

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників, а також, щоб Європа зберегла режим санкцій стосовно Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це п’ятий Президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема, голові Європейської Ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

«Вчора я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну Хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу. Бо наш рух в ЄС – це є верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека та повернення наших хлопців з фронту додому, бо пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн», – наголосив Порошенко під час виступу на Вінниччині.

Крім того, як повідомляє пресслужба політсили, Порошенко у листі до європейських лідерів нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи «була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися до Асамблеї».

Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збиття МН17, що забрало 298 невинних життів.

Також лідер «Європейської Солідарності» нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

«Член нашої команди, голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереженням на виборах. Чому? Бо не може країна агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати», – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії до ПАРЄ стало фінансове питання.

«Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною», – написав у листі Порошенко.

За його словами, мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – «це не поліпшення стандартів прав людини, ані підтримка громадянського суспільства, ані виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації». Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний нарратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.