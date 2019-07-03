Порошенко закликав провести засідання Радбезу ООН для звільнення українських моряків



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Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором

Порошенко і Тимчасовий повірений у справах США в Україні обговорили перспективи відновлення свободи судноплавства в Азовському морі

Голова партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

Порошенко подякував за тверду та незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України, а також відзначив принципову позицію Вашингтона щодо необґрунтованого повернення РФ до ПАРЄ.

Він також привернув увагу до невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою до Росії негайно звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три військові кораблі. Він наголосив, що відповіддю на таку зухвалу поведінку Москви мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання та висловив сподівання на підтримку такої ініціативи з боку Вашингтона.

Були також обговорені перспективи відновлення свободи судноплавства в регіоні Азовського моря та Керченської протоки.

Лідер «Європейської Солідарності» привернув увагу до ескалації ситуації на Донбасі та закликав посилити тиск на Росію задля негайного припинення вогню. Порошенко засудив цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків, та відзначив, що цей черговий злочин підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому є необхідність подальшої консолідації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію.

Було привернуто увагу до тиску з боку ДБР на телеканал «Прямий» та необхідності реагування з боку партнерів на порушення свободи ЗМІ, особливо напередодні парламентських виборів в Україні.

Порошенко відзначив, що партія «Європейська Солідарність» виступила з ініціативою та запропонувала проукраїнським політичним силам підписати Євроатлантичну Хартію, яка має стати гарантією незворотності курсу інтеграції до НАТО та ЄС після парламентських виборів. У зв’язку з цим американській стороні був переданий текст Хартії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського

Нагадаємо, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.