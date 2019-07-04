У Порошенка закликали ЦВК не допустити зриву виборів



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«До дня голосування залишилося всього 17 днів», - зауважили в партії «Європейська Солідарність»

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо проведення повторного пережеребкування партій для внесення їх в бюлетені має на меті зірвати проведення дочасних виборів до Верховної Ради.

Про це 4 липня повідомила пресслужба партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність».

«До дня голосування залишилося всього 17 днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогоднішній день вже видрукувано фактично 5 млн 200 тисяч бюлетенів. Разом з тим, потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні. Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмінсуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу», - підкреслили в партії

«Європейська Солідарність» закликала Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб не допустити зриву парламентських виборів.

«Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення», - заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.