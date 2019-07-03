Порошенко привітав рішення ЦВК зняти з виборів Клюєва і Шарія: реваншисти не пройдуть



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ЦВК відмінила реєстрацію Клюєва і Шарія

Порошенко відзначив роль «Європейської Солідарності» і активістів у боротьби за зняття з виборів Клюєва і Шарія

Лідер «Європейської Солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення ЦВК скасувати реєстрацію екс-глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати України на позачергових виборах 21 липня. Про це Петро Порошенко написав на сторінці у Facebook. Раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати України на позачергових виборах 21 липня. «Я вітаю виважене і справедливе рішення, яке щойно прийняла Центральна виборча комісія. На кількох сепаратистів та ворогів України у новій Верховній Раді буде менше. Завдяки наполяганню громадських активістів і команди «Європейської Солідарності» ЦВК відмінила реєстрацію ексголови Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та одного промосковського пропагандиста. Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!», - написав він.

У партії Порошенка відзначили, що завдяки настійливим зверненням до правоохоронних органів та Центральної виборчої комісії представників Партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність», Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидатами у народні депутати ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та блогера-пропагандиста Анатолія Шарія.

«Враховуючи широкий суспільно-громадський резонанс, а також неприпустиме порушення Конституції та виборчого законодавства, представники команди «ЄС» звернулися до Генеральної прокуратури, СБУ, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про місце знаходження Клюєва та Шарія в останні роки. Оскільки відповідно до Конституції (стаття 76), однією з ключових вимог для кандидатів у депутати є факт їхнього безперервного проживання в Україні протягом останніх п’яти років», - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні народні депутати, кандидати від «Європейської Солідарності» Тетяна Чорновол, Олександр Черненко, Марія Іонова, Ігор Артюшенко, а також активісти партії зустрілися з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук і передали їй листа з вимогою переглянути рішення ЦВК про реєстрацію Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Відомо, що проти зазначених осіб були відкриті кримінальні провадження, вони знаходяться у розшуку і тривалий час переховуються від українського правосуддя за кордоном: Клюєв після втечі з Януковичем у 2014 році перебуває у Москві, а Шарій з 2012 року постійно проживає в країнах Європи.

Як відомо, ексглаву Аміністрації Януковича Андрія Клюєва підозрюють у можливій причетності до загибелі людей під час Революції гідності. Його можливе потрапляння в парламент – це відверте знущання над пам’яттю загиблих Героїв Небесної Сотні, які стали жертвами у боротьбі за свободу і європейське майбутнє України. Що стосується діяльності блогера Анатолія Шарія, то його називають одним із рупорів Кремля, який протягом останніх років вів неприховану антиукраїнську пропаганду.

Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.