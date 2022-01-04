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    Порошенко та хлопчик у супермаркеті стали героями соцмереж

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    Фото охрестили &laquo;пошук скумбрії по 8 грн&raquo; - Порошенко та хлопчик у супермаркеті стали героями соцмереж
    Фото охрестили «пошук скумбрії по 8 грн»
    фото: Петро Порошенко/ Facebook

    Світлина експрезидента викликала шквал коментарів у мережі

    Експрезидент Петро Порошенко виклав у Facebook фото з магазину, яке викликало чималий резонанс серед користувачів соцмережі. На світлині Порошенко у супермаркеті, а біля нього зафіксований хлопчик із кошиком на голові. Експрезидент поблажливо дивиться на бешкетника.

    Знімком лідер «Європейської Солідарності» поділився у спільному альбомі у рамках підбиття підсумків 2021 року. Пост підписаний як «найпам'ятніші моменти». Світлину зробив у Швеції на початку жовтня 2021 року Михайло Палінчак.

    Користувачі соцмережі у коментарях жартують, чи не бачив колишній глава держави на прилавку скумбрію по 8 грн, про яку говорила перша леді Олена Зеленська та припустили, хто може ховатися під кошиком.

    Також у мережі Facebook просять придумати найдотепніший підпис до світлини.

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    Кумедні коментарі користувачів до світлини. фото: Петро Порошенко/ Facebook
    Кумедні коментарі користувачів до світлини. фото: Петро Порошенко/ Facebook
    Кумедні коментарі користувачів до світлини. фото: Петро Порошенко/ Facebook
    Порошенко та хлопчик у супермаркеті стали героями соцмереж

    Нагадаємо, раніше Петро Порошенко оприлюднив низку промовистих світлин, якими продемонстрував свою суспільно-політичну діяльність в 2021-му та показав виклики, із якими доводилося боротися протягом року.

    Раніше Петро Порошенко опублікував на Facebook відеоролик, в якому він зустрічається із людьми в різних регіонах України, які відвідав упродовж 2021 року.

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    Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Facebook президент Олена Зеленська перша леді
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    Порошенко та хлопчик у супермаркеті стали героями соцмереж