Порошенко та хлопчик у супермаркеті стали героями соцмереж

Світлина експрезидента викликала шквал коментарів у мережі

Експрезидент Петро Порошенко виклав у Facebook фото з магазину, яке викликало чималий резонанс серед користувачів соцмережі. На світлині – Порошенко у супермаркеті, а біля нього зафіксований хлопчик із кошиком на голові. Експрезидент поблажливо дивиться на бешкетника.

Знімком лідер «Європейської Солідарності» поділився у спільному альбомі у рамках підбиття підсумків 2021 року. Пост підписаний як «найпам'ятніші моменти». Світлину зробив у Швеції на початку жовтня 2021 року Михайло Палінчак.

Користувачі соцмережі у коментарях жартують, чи не бачив колишній глава держави на прилавку скумбрію по 8 грн, про яку говорила перша леді Олена Зеленська та припустили, хто може ховатися під кошиком.

Також у мережі Facebook просять придумати найдотепніший підпис до світлини.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко оприлюднив низку промовистих світлин, якими продемонстрував свою суспільно-політичну діяльність в 2021-му та показав виклики, із якими доводилося боротися протягом року.

Раніше Петро Порошенко опублікував на Facebook відеоролик, в якому він зустрічається із людьми в різних регіонах України, які відвідав упродовж 2021 року.

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