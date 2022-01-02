Європейський конгрес українців стурбований через кримінальне провадження щодо Порошенка 

Справа проти експрезидента може підірвати довіру до України з боку закордонних партнерів

Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику в державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні

Європейський конгрес українців заявив, що кримінальне провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднив голова спілки українців Португалії Павло Садоха у Facebook.

У заяві йдеться, що Європейський конгрес українців висловлює стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження проти Петра Порошенка. У ЄКУ вбачають у справі ознаки вибіркового правосуддя в умовах, коли над державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії.

«Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику в державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву довіри до неї зарубіжних партнерів. Ситуація може негативно вплинути на підтримку України у її протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти», – йдеться у заяві.

Європейський конгрес українців закликав владу та всі політичні сили України утриматися від внутрішніх конфліктів задля збереження незалежної та демократичної України.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку Петру Порошенку.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

Днями Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну.

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