Порошенко пояснив, чому ввів економічну блокаду Донбасу



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Петро Порошенко

Порошенко назвав блокаду ОРДЛО своїм відповідальним рішенням

Петро Порошенко пояснив, чому ввів економічну блокаду Донбасу, коли був президентом України. Він назвав це своїм відповідальним рішенням.

Про це п’ятий президент та лідер партії Європейська солідарність заявив під час ефіру Свободи Слова на ICTV.

«Коли Путін запровадив рубльову зону на окупованій території – це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботи людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави», - заявив Порошенко.

Він наголосив, що це не блокада, а принципова позиція.

«Якщо ми закликали весь світ – не купуйте краденого, запровадьте санкції, а самі купуватимемо, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу», - зазначив колишній президент.

Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України.

«Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму», - резюмував Порошенко.

До слова, напередодні Порошенко вимагав від Зеленського пояснити пропозицію зняти економічну блокаду ОРДЛО.

Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.