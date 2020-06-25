Посилення карантину. На День Конституції Ужгород зупинить громадський транспорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вихідні громадський траспорт Ужгорода буде зупинено

Сovid-19: Закарпаття – в числі регіонів з найгіршою ситуацією

В Ужгороді у найближчі вихідні з суботи до понеділка буде зупинено роботу громадського транспорту. У місті комунальне підприємство лише довозитиме до місць роботи, наприклад, медиків.

Таке рішення прийняла обласна комісія, а влада Ужгорода його підтримала, – сказав в інтерв’ю «Главкому» міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

«Нині транспорт працює з жорстким дотриманням усіх карантинних вимог. В автобусах є дезінфікуючі засоби, обов’язково мають бути маски і у пасажира, і у водія. Користуватися можна лише сидячими місцями», – розповів міський голова.

За словами мера, сьогодні зайнятими є 59% ліжок у лікарнях, відведених під Covid-19.

Нагадаємо, станом на 25 червня на Закарпатті за минулу добу у 85 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2454 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 392 медики та 155 діти

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

Копіювати код для вставки

В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.