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    Суспільство

    Посилення карантину. На День Конституції Ужгород зупинить громадський транспорт

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    На вихідні громадський траспорт Ужгорода буде зупинено - Посилення карантину. На День Конституції Ужгород зупинить громадський транспорт
    На вихідні громадський траспорт Ужгорода буде зупинено

    Сovid-19: Закарпаття – в числі регіонів з найгіршою ситуацією

    В Ужгороді у найближчі вихідні з суботи до понеділка буде зупинено роботу громадського транспорту. У місті комунальне підприємство лише довозитиме до місць роботи, наприклад, медиків.

    Таке рішення прийняла обласна комісія, а влада Ужгорода його підтримала, – сказав в інтерв’ю «Главкому» міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

    «Нині транспорт працює з жорстким дотриманням усіх карантинних вимог. В автобусах є дезінфікуючі засоби, обов’язково мають бути маски і у пасажира, і у водія. Користуватися можна лише сидячими місцями», – розповів міський голова.

    За словами мера, сьогодні зайнятими є 59% ліжок у лікарнях, відведених під Covid-19.

    Нагадаємо,  станом на 25 червня  на Закарпатті за минулу добу у 85 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2454 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 392 медики та 155 діти

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      40008
    • Хворіють
      21183
    • Одужали
      17758
    • Померли
      1067

    В Україні 25 червня  лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено  606 766 тестувань методом ПЛР.

     

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    громадський транспорт Закарпаття Ужгород коронавірус Богдан Андріїв
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