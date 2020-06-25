Міська лікарня Ужгорода переповнена. Стало відомо, куди направлятимуть хворих на Covid-19



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В Ужгородській клінічній лікарні усі ліжка для хворих на Covid-19 заповнені

Загалом на Закарпатті заповненість відділень для Covid-19 складає 59%

В Ужгороді є чотири медичні заклади, які приймають хворих на коронавірусну хворобу – обласна клінічна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб, окремі відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні і Ужгородська міська клінічна лікарня, яка виділила під лікування Covid-19 окремий корпус. На сьогодні, 24 червня усі ліжка, розгорнуті в міській клінічній лікарні, повністю заповнені. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

«На сьогодні лише дев’ять хворих з міста Ужгород перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта хворих з-за меж обласного центру. Тому, як буде розгортатися друга хвиля, частина хворих не лікуватиметься в обласних центрах, їх скерують в райони, до лікарень, у яких передбачено створення окремих відділень для Covid-19. Ці лікарні матимуть контракти і отримуватимуть допомогу від Національної служби здоров’я», – розповів Андріїв.

За словами мера, сьогодні зайнятими є 59% ліжок у лікарнях, відведених під Covid-19.

Міський голова зазначив, що область надає допомогу Ужгороду. «У місті працює штаб. Декілька разів на тиждень ми проводимо засідання в обласній державній адміністрації за участю головних лікарів закладів, які лікують хворих на Covid-19, зокрема, з тих лікарень, які я назвав. Під час таких засідань вивчають потреби і розподіляють допомогу.

Нагадаємо, станом на 25 червня на Закарпатті за минулу добу у 85 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2454 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 392 медики та 155 діти.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.