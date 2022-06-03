Дніпропетровщина: ворог вночі атакував Зеленодольську громаду

Рятувальники відновлюють газ та світло в області

Сьогодні 3 червня, рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентиин Резніченко.

«Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. На щастя, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці – відновлюють газ та світло.

Нагадаємо, учора ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама.

Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.