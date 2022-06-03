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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: ворог вночі атакував Зеленодольську громаду

    Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав - Дніпропетровщина: ворог вночі атакував Зеленодольську громаду
    Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав
    фото: з відкритих джерел

    Рятувальники відновлюють газ та світло в області

    Сьогодні 3 червня, рашисти знову атакували артилерійським ударом Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентиин Резніченко.

    «Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. На щастя, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що у Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці – відновлюють газ та світло.

    Нагадаємо, учора ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: ворог вночі атакував Зеленодольську громаду