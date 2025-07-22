Повернені з полону українці можуть допомогти звільненню своїх побратимів: подробиці
За результатами тестового запуску нового функціоналу вже вдалося встановити місце перебування та стан 281 поневоленого
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників та цивільних, які повернулися з російської неволі. Завдяки цьому вони можуть надавати інформацію про інших полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КШППВ.
Зазначається, що звільнені українці зможуть ідентифікувати зниклих безвісти.
«На початковому етапі функціонал доступний для тих, хто нещодавно звільнився з полону. Згодом він буде відкритим для всіх військовослужбовців та цивільних, які пережили досвід перебування у російських місцях ув’язнення під час російської агресії. Для ідентифікації та пришвидшення пошуку родинам також слід звернути увагу на повноцінне наповнення Особистого кабінету включно з фотоматеріалами», – йдеться у дописі.
Координаційний штаб зауважує, що за результатами тестового запуску нового функціоналу вже вдалося встановити:
- місце перебування та стан 281 поневоленого: як військових, так і цивільних;
- 860 випадків неналежних умов утримання;
- нові місця утримання 34 осіб.
Також для 187 осіб підтверджена інформація про місця утримання.
До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.