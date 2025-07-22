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Повернені з полону українці можуть допомогти звільненню своїх побратимів: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повернені з полону українці можуть допомогти звільненню своїх побратимів: подробиці
Команда Коордштабу продовжує покращувати функціонал та масштабувати його на всіх звільнених
фото: КШППВ/Telegram

За результатами тестового запуску нового функціоналу вже вдалося встановити місце перебування та стан 281 поневоленого

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників та цивільних, які повернулися з російської неволі. Завдяки цьому вони можуть надавати інформацію про інших полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КШППВ.

Зазначається, що звільнені українці зможуть ідентифікувати зниклих безвісти.

«На початковому етапі функціонал доступний для тих, хто нещодавно звільнився з полону. Згодом він буде відкритим для всіх військовослужбовців та цивільних, які пережили досвід перебування у російських місцях ув’язнення під час російської агресії. Для ідентифікації та пришвидшення пошуку родинам також слід звернути увагу на повноцінне наповнення Особистого кабінету включно з фотоматеріалами», – йдеться у дописі.

Координаційний штаб зауважує, що за результатами тестового запуску нового функціоналу вже вдалося встановити:

  • місце перебування та стан 281 поневоленого: як військових, так і цивільних;
  • 860 випадків неналежних умов утримання;
  • нові місця утримання 34 осіб.

Також для 187 осіб підтверджена інформація про місця утримання.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

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Теги: полон обмін полоненими

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