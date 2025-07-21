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Україна та РФ у Стамбулі сядуть за стіл переговорів цього тижня – турецькі ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Україна та РФ у Стамбулі сядуть за стіл переговорів цього тижня – турецькі ЗМІ
Стамбул стане місцем нового раунду перемовин між Україною та РФ
фото із відкритих джерел

Поки що ані склад делегацій, ані точний час зустрічі не узгоджений 

Цього тижня в Стамбулі заплановано нові мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер – 23-24 липня. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.  

Цього тижня у Стамбулі відбудуться дві окремі зустрічі, що мають вирішальне значення для міжнародної дипломатії. Переговори між Іраном та Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо його ядерної програми відбудуться у Стамбулі в п'ятницю. Очікується, що пізніше цього тижня у Стамбулі також відбудуться мирні переговори між Росією та Україною», пише İndependent Türkçe.

Як пише İndependent Türkçe, точні деталі щодо місця, часу та учасників тримаються в таємниці.

«З початку війни між Росією та Україною в лютому 2022 року сторони періодично зустрічалися за посередництва Туреччини. Нові переговори, які відбудуться у Стамбулі включатимуть технічні переговори з обмеженого кола тем. Очікується, що переговори будуть зосереджені на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки кордонів», – йдеться у статті. 

Наразі триває активна підготовка до зустрічі: визначаються локації, організовується логістика, впроваджуються заходи безпеки. Подія відбудеться у закритому форматі – результати будуть оприлюднені через офіційні канали.

Як пише турецьке видання Sabah, президент України Володимир Зеленський раніше запропонував Росії провести третій раунд переговорів у Стамбулі. Саме після цієї розмови почали уточнюватися усі деталі щодо майбутніх мирних переговорів.

На зустрічах, що відбулися 16 травня та 2 червня, делегації досягли домовленості щодо обміну полоненими, а також представили одна одній меморандуми щодо умов припинення вогню.

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Теги: росіяни обмін переговори безпека Україна гуманітарна допомога росія обмін полоненими

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