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Соцдопомога для військових і цивільних після звільнення з полону: як отримати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Соцдопомога для військових і цивільних після звільнення з полону: як отримати
фото з відкритих джерел

Мінсоцполітики: Соціальна послуга чи послуги визначаються індивідуально до потреби кожної окремої людини чи родини

Військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення. Про це Zn.ua повідомляє з посиланням на Мінсоцполітики, передає «Главком».

«Соціальна послуга чи послуги визначаються індивідуально до потреби кожної окремої людини чи родини», – наголосили у відомстві. 

Зазначається, щоб отримати соціальну допомогу, людина може звернутися самостійно до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, організацій, які надають таку допомогу або центрів надання адмінпослуг. Також надання соціальних послуг після звільнення – протягом трьох днів – можуть ініціювати Координаційний штаб, керівник Центру реінтеграції (також сприяє зустрічі з соцпрацівником) або місцевого медзакладу і фахівці центрів реінтеграції. 

Крім того, після виписки з медзакладу звільненого з полону особистий лікар може надати рекомендації щодо необхідності соціальних послуг, в тому числі щодо влаштування до соціальних закладів. Лікарі-психологи, відповідно, можуть надавати рекомендації щодо подальшої психологічної допомоги сімейним лікарям та відповідним службам у військових частинах. 

«Для кожної звільненої з полону людини та її родини визначається фахівець соціальної сфери або кейс-менеджер, який допомагає в організації соціальних послуг та інших допомог», – підкреслили у міністерстві. 

Нагадаємо, що встановлені законом розміри прожиткового мінімуму в Україні сильно відрізняються від його фактичного рівня, цей показник необхідно реформувати. Тому Україна може відмовитися від показника, який є основою для розмірів соціальних виплат. Про це розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.

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Теги: соцвиплати полон Міністерство соціальної політики

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