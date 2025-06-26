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На Сумщині взято в полон окупантів із бригад, що відзначились звірствами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Сумщині взято в полон окупантів із бригад, що відзначились звірствами
Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу
фото: скриншот з відео

Більшість з полонених – солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ

Воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців армії РФ на території Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Більшість з полонених – солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ. Ці бригади відзначались особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців у ворожому полоні. У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози», – йдеться у дописі.

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Зазначається, що полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Далі вони можуть бути використані для обміну на українських бійців.

Раніше українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

Також «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

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Теги: полон Сумщина росіяни

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