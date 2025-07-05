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Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти

«Не знаю, це все так серйозно. Можуть бути наслідки», – заявила жінка

Полонений окупант на ім’я Вадим із Челябінської області підписав контракт, щоб уникнути тюрми. До в’язниці він потрапив традиційним для росіян способом – випивав із сусідом у дворі, опісля посварився з ним та проломив голову пляшкою. Тож опинився перед вибором – або п’ять років за ґратами, або контракт із Міноборони. На жаль, Вадим обрав убивати українців. За це отримав півтора мільйона російських рублів. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку.

У полон Вадим потрапив після першого бойового завдання. Тридцятьом окупантам було наказано дійти до лісосмуги і в ній закріпитися. Та подолати шлях зумів лише він один. Решта залишилися лежати на полі – хто пораненим, а хто вбитим. Сподіваючись вийти до своїх, Вадим забрів у окопи українських десантників.

Дмитро Карпенко запропонував полоненому окупанту подзвонити матері. Однак жінка, коли почула, що розмову записуватимуть, а згодом оприлюднять, говорити відмовилася.

«Не знаю, це все так серйозно. Можуть бути наслідки», – заявила жінка.

Також з’ясувалося, що Вадим у полоні вже шість місяців, однак і досі має статус зниклого безвісти. Рідні про його становище знали, але нікуди не зверталися, аби його обміняли.

Раніше полонений бурят Іван Хамгушеєв зізнався в розстрілі беззбройного українського військового. 

Раніше російські окупанти, яких взяла у полон 3-тя окрема штурмова бригада, відновили будинок жительки деокупованого Ізюма Харківської області. Троє її синів – військові: один повернувся додому після поранень, другий – воює, третій – зник безвісти.

Нагадаємо, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

Також «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

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Теги: окупанти Міноборони полон військові мама

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