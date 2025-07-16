У Часовому Яру Сили оборони взяли в полон еліту російської армії (фото)

Окупанти зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють

Воїни 24 бригади показали полонених росіян

У Часовому Яру воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ, які вважалися елітою російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

«Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах – люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед», – йдеться у дописі.

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фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Полонені зізналися: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.

Раніше на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.

Як повідомлялося, бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.