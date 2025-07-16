Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Часовому Яру Сили оборони взяли в полон еліту російської армії (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Часовому Яру Сили оборони взяли в полон еліту російської армії (фото)
Окупанти зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють
фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook

Воїни 24 бригади показали полонених росіян

У Часовому Яру воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ, які вважалися елітою російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

«Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах – люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед», – йдеться у дописі.

11 фото
На весь екран
фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Полонені зізналися: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. 

Раніше на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.

Як повідомлялося, бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

Читайте також:

Теги: полон окупанти росіяни Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 11019 танків
Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 липня, 06:56
Владислав Плис після повернення з полону втратив рідну людину
У Чернігові мати дізналася про повернення сина з полону і тієї ж ночі померла
12 липня, 20:11
Черней був ліквідований 8 травня 2025 року біля села Нестерянка Запорізької області
Ліквідація ЗСУ окупанта та переможця Кубка світу з кікбоксингу: стали відомі деталі
11 липня, 10:06
Росіяни нещодавно просунулися на північний схід і південь від села Новоекономічне під час механізованих штурмів
ISW: Окупанти змінюють пріоритети наступу на Донеччині
8 липня, 05:33
В РФ горіли авто окупантів через ДТП
У Липецькій області внаслідок ДТП згоріла колона авто окупантів
5 липня, 04:09
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки (оновлено)
4 липня, 08:23
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
1 липня, 08:23
Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих
Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки
24 червня, 18:31
Наслідки російської атаки на Київ 23 червня
Названо райони Києва, які найбільше потерпають від російських терористичних ударів
23 червня, 18:53

Події в Україні

У Часовому Яру Сили оборони взяли в полон еліту російської армії (фото)
У Часовому Яру Сили оборони взяли в полон еліту російської армії (фото)
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля: кількість жертв зросла (оновлено)
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля: кількість жертв зросла (оновлено)
Відставка Шмигаля, атака на Добропілля. Головне за 16 липня
Відставка Шмигаля, атака на Добропілля. Головне за 16 липня
Удар по Добропіллю: Зеленський обіцяє відповісти Росії
Удар по Добропіллю: Зеленський обіцяє відповісти Росії
Удар по Добропіллю: є загиблі, місцева лікарня не може прийняти всіх постраждалих
Удар по Добропіллю: є загиблі, місцева лікарня не може прийняти всіх постраждалих
Антидроновий щит для армії: Олег Крот і партнери передали чергову партію сіток у межах проєкту «Павутиння»
Антидроновий щит для армії: Олег Крот і партнери передали чергову партію сіток у межах проєкту «Павутиння»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
35K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
13K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
11K
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua