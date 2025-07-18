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Рідні військових, загиблих у полоні, отримуватимуть допомогу розміром 15 млн грн, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рідні військових, загиблих у полоні, отримуватимуть допомогу розміром 15 млн грн, але є нюанс
Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам загиблих у полоні військових
фото з відкритих джерел

Зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ухвалила Рада на засіданні 16 липня

Члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Відповідні зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (реєстр. № 13168) ухвалила Верховна Рада на засіданні 16 липня. Закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги у випадку загибелі військовослужбовця в полоні, незалежно від причини настання смерті. Разом з цим ця норма не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон ворогу.

Рідні військових, загиблих у полоні, отримуватимуть допомогу розміром 15 млн грн, але є нюанс фото 1

Ухвалений закон також збільшив з трьох місяців до одного року термін, протягом якого можуть бути здійснені виплати ОГД в разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

«Практика засвідчила, що через тривалий період лікування та реабілітації та знаходженням підрозділу в районі бойових дій таким військовослужбовцям часто було неможливо вчасно отримати всі необхідні документи та реалізувати своє право на ОГД», – пояснює Міноборони.

Крім того, ухвалений закон змінив порядок визначення розміру ОГД при зміні групи інвалідності. Відтепер для визначення розміру ОГД при зміні групи інвалідності застосовується прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності. Раніше розмір ОГД у разі зміни групи (причинного зв’язку) інвалідності визначався на дату первинного встановлення інвалідності.

Раніше Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей.

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Теги: полон соцвиплати

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