Повістки в «Дії»? Міноборони планує цифровізувати військовий облік
У «Дії» може з’явитися військовий квиток
Міністерство оборони розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
«У нас є загальна політика держави – це «країна у смартфоні». І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов'язаних надалі також може бути принаймні на перших кроках частково переведено в цифровий режим з використанням «Дії», – сказав Мотузяник.
Спікер Міноборони повідомив, що наразі така робота вже ведеться відповідними міністерствами.
У Мінцифрі пояснили, що мова точно не йдеться про військові повістки, проте припустили, що в майбутньому в додатку «Дія» можуть розміщувати військовий квиток.
Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.
Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.