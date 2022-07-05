Повістки в «Дії»? Міноборони планує цифровізувати військовий облік

У «Дії» може з’явитися військовий квиток

Міністерство оборони розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«У нас є загальна політика держави – це «країна у смартфоні». І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов'язаних надалі також може бути принаймні на перших кроках частково переведено в цифровий режим з використанням «Дії», – сказав Мотузяник.

Спікер Міноборони повідомив, що наразі така робота вже ведеться відповідними міністерствами.

У Мінцифрі пояснили, що мова точно не йдеться про військові повістки, проте припустили, що в майбутньому в додатку «Дія» можуть розміщувати військовий квиток.