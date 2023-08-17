Представники УПЦ МП відмовилися покидати собор на Тернопільщині

Приміщення собору разом з келіями належить Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Представники Української православної церкви Московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з Свято-Миколаївського собору на Тернопільщині кажуть, що судитимуться. Про це повідомив настоятель Свято-Миколаївського собору в Кременці Василій Вознюк, передає «Суспільне».

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Зараз приміщення собору разом з келіями належить Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику. Раніше його орендували представники УПЦ МП, однак термін дії договору про безоплатне користування ними собором завершився у лютому 2023 року. При цьому залишати храм представники Московського патріархату відмовилися.

«Подали апеляцію, чекаємо далі розвиток подій. В нас ідуть ще судові процеси. Ми не можемо нічого зараз коментувати. В руслі закону ми стараємося. Значить, добитися своєї правди такої, законної, на існування нашої парафії», – розповів Вознюк, додавши, що поки скаргу розглядатимуть у суді – залишати храм вони не збираються.

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До слова, нещодавно суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Також прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка.