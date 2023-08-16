Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП
Лаубенштейн – клірик УПЦ МП з Черкащини
фото: Telegram-канал Київ оперативний

Лаубенштейн очікував удару по Києву та насміхався з українських гасел

Придніпровський райсуд виніс вирок у справі клірика Московської церкви в Україні із Черкас Ігоря Лаубенштейна. Чоловік в особистому спілкуванні називав трагедію в Бучі «постановою», очікував удару по Києву та насміхався з українських гасел. За рішенням суду він отримав три роки умовно. Про це пише «18000».

3 фото
На весь екран
Лаубенштейн називав трагедію в Бучі «постановою», очікував удару по Києву та насміхався з українських гасел
фото: Telegram-канал Київ оперативний, СБУ

Зокрема, йдеться про 48-річного Ігоря Вольфовича Лаубенштейна. Колись він був Ігорем Марчуком, однак з часом змінив паспорт. Також свого часу він балотувався у Верховну Раду та Черкаську міську раду від політичної партії «УНА-УНСО», але обраним не був.

Також Лаубенштейн – клірик УПЦ МП з Черкащини. Він був викритий СБУ у липні цього року. І отримав підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирок у його справі Придніпровський райсуд Черкас виніс 4 серпня. У матеріалах досудового слідства опубліковані діалоги Лаубенштейна із друзями та цивільною дружиною.

Нагадаємо, прихожанка Московської церкви заявила, що Україна – «це експериментальна країна», а повномасштабне вторгнення РФ – це «натівський договірняк».

До слова, прокуратура звернулася до суду, щоб повернути у власність держави Успенський собор у Каневі на Черкащині.

Читайте також: Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
Теги: суд кримінал Московська церква в Україні Черкащина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Промінвестбанк»
Окружний суд Нью-Йорка визнав, що гроші російського «Промінвестбанку» належать Україні
20 липня, 18:55
Чоловіка засудили до 15 років в'язниці
Чоловік, який протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки, отримав вирок
18 липня, 14:24
На початку війни у 2014 році ДТЕК втратив 30% своїх потужностей
Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення Гаазького арбітражу проти Росії за кримські активи
26 липня, 18:05
За словами бізнес-омбудсмена, кількість скарг, які надходили на невиконання судових рішень нині значного скоротились.
Податкова і митниця програють у судах 90-94% справ – бізнес-омбудсмен
28 липня, 15:53
Один з найбільших прихильників Московської церкви в Раді нардеп Артем Культенко (на передньому плані) на Водохрещі, яке провів предстоятель УПЦ МП Онуфрій
Усі сини Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді Війна і церква
14 серпня, 09:00
Митрополити Московської церкви в Україні закликають не розривати зв'язки із РПЦ
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
4 серпня, 14:28
Ада Роговцева
Ада Роговцева згадала про свою роботу в Росії та розповіла, чого найбільше боїться
12 серпня, 19:15
Прокурор потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
13 серпня, 16:04
Валерій Шайтанов отримав 12 років в'язниці
Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
14 серпня, 13:17

Кримінал

Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП
Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка
Виготовляли непридатні боєприпаси: двоє підприємців з Києва отримали підозри
Виготовляли непридатні боєприпаси: двоє підприємців з Києва отримали підозри
Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми
Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
15K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
7437
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7094
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
6310
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
6251
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту