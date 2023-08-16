Називав трагедію в Бучі «постановою»: суд виніс вирок клірику УПЦ МП

Лаубенштейн очікував удару по Києву та насміхався з українських гасел

Придніпровський райсуд виніс вирок у справі клірика Московської церкви в Україні із Черкас Ігоря Лаубенштейна. Чоловік в особистому спілкуванні називав трагедію в Бучі «постановою», очікував удару по Києву та насміхався з українських гасел. За рішенням суду він отримав три роки умовно. Про це пише «18000».

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Лаубенштейн називав трагедію в Бучі «постановою», очікував удару по Києву та насміхався з українських гасел фото: Telegram-канал Київ оперативний, СБУ

Зокрема, йдеться про 48-річного Ігоря Вольфовича Лаубенштейна. Колись він був Ігорем Марчуком, однак з часом змінив паспорт. Також свого часу він балотувався у Верховну Раду та Черкаську міську раду від політичної партії «УНА-УНСО», але обраним не був.

Також Лаубенштейн – клірик УПЦ МП з Черкащини. Він був викритий СБУ у липні цього року. І отримав підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Вирок у його справі Придніпровський райсуд Черкас виніс 4 серпня. У матеріалах досудового слідства опубліковані діалоги Лаубенштейна із друзями та цивільною дружиною.

Нагадаємо, прихожанка Московської церкви заявила, що Україна – «це експериментальна країна», а повномасштабне вторгнення РФ – це «натівський договірняк».

До слова, прокуратура звернулася до суду, щоб повернути у власність держави Успенський собор у Каневі на Черкащині.