Суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври
Суд фактично дозволив виселення монахів з території Лаври
Українська православна церква Московського патріархату зобов’язана повернути заповіднику Києво-Печерській лаврі майно Нижньої лаври. Таке рішення ухвалив суд, передає Мінкульт.
«Суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври. Такий позов був від МКІП та заповідника «Києво-Печерської лавра», – йдеться в повідомленні.
Справа стосується перешкоджання з боку УПЦ МП діяльності комісії, яка займається передачею майна, а саме 79 об'єктів, пояснили в заповіднику. Також відомо, що завтра вранці вони обмежать доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври через «системне перешкоджання роботі».
Натомість адвокат Микита Чекман прокоментував так: «Суд фактично дозволив виселення монахів з території Лаври». Додав, що рішення не відразу вступає в силу і вони подаватимуть апеляцію.
У Мінкульті заявляли, що наразі держава взяла в «оперативне управління» тільки 10 об'єктів на території Нижньої Лаври.
Раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів. Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври.
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