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Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка
У 2009 році уряд заніс Успенський собор до Державного реєстру нерухомих памʼяток України як памʼятку археології національного значення
фото з відкритих джерел

Собор збудований 1144 року, у ньому служили панахиду за Тарасом Шевченком

Прокуратура звернулася до суду, щоб повернути у власність держави Успенський собор у Каневі на Черкащині. Наразі він належить УПЦ МП. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Собор збудований 1144 року, у ньому служили панахиду за Тарасом Шевченком, коли привезли в Україну труну з його тілом.

Постановою Ради міністрів Української РСР від 21 липня 1965 року Георгіївський (Успенський) собор XII ст. визнали памʼяткою археології республіканського значення, через що він упродовж тривалого часу перебував під особливою охороною держави.

У 2009 році уряд заніс Успенський собор до Державного реєстру нерухомих памʼяток України як памʼятку археології національного значення.

Проте всупереч вимогам закону, який не дозволяє передавати памʼятки археології у власність будь-якої форми, крім державної, собор передали УПЦ МП.

Нагадаємо, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра».

До слова, прихожанка Московської церкви заявила, що Україна – «це експериментальна країна», а повномасштабне вторгнення РФ – це «натівський договірняк».

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Теги: Московська церква в Україні Тарас Шевченко прокуратура Черкащина собор

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