Офіс президента: пенсіонерці, якій радили продати собаку за комуналку, нарахували субсидію



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Нещодавно народний депутат з партії «Слуга народу» запропонував літній жінці Любові Колючій продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги Фото: gre4ka.info

Пенсіонерка Любов Колюча отримала монетизовану субсидію у розмірі трохи більше 3,5 тис. грн

Пенсіонерка Любов Колюча, якій нардеп від «Слуги народу» Євгеній Брагар порекомендував продати собаку та оплатити за газ, отримала субсидію.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

«Ми вивчили питання Любові Павлівни з Кіровоградської області. За інформацією, яку сьогодні надав уряд ця сім’я з початку сезону отримала монетизовану субсидію у розмірі трохи більше 3,5 тис. грн, що в середньому дозволило цій сім’ї платили не більше ніж 300-350 грн за комунальні послуги», – зазначила Ковалів.

Вона додала, що таким чином монетизація «субсидій дозволяє людям зменшувати свої витрати на оплату комунальні послуги.

Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.