В Україні почали з'являтися нові політичні дієслова
«Єременити» - сходити на ліво, бути спійманим і незграбно виправдовуючись бути знову спійманим на брехні
Мовою оригіналу
В английском языке появился новый глагол «Тo Meghan Markle». Меганомарклить - это значит ценить себя и свое душевное здоровье достаточно для того, чтобы встать и выйти из помещения, ситуации или среды, где вас не ценят.
В Украине так же появляются новые глаголы.
Например «брагарить» - говорить абсолютную глупость и выглядеть бездушным идиотом.
А еще «еременить» - пойти на лево, быть пойманным и неуклюже оправдываясь быть вновь пойманным на вранье.
Новый глагол «иванисить» означает совершить противоправный поступок связанный с насилием и скрыв это совершить карьерный скачек, а после обнаружения лжи ускользнуть от наказания.
Не менее интересен глагол «сарахамить». Он означает - публично сказать глупость или соврать, а потом сказать, что вас не так поняли.
Ну и самый новый глагол «лизобогуцкать» - это будучи абсолютным нулём во всем и не имея никаких достижений, проявлять неуважение и снобизм по отношению к людям с именем и с авторитетом.
А вы знаете какие-то новые глаголы?
Джерело: блог Борислава Берези