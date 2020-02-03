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    Думки вголос

    В Україні почали з'являтися нові політичні дієслова

    • Борислав Береза

      Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    • Розсилка
    В Україні почали з'являтися нові політичні дієслова

    «Єременити» - сходити на ліво, бути спійманим і незграбно виправдовуючись бути знову спійманим на брехні

    Мовою оригіналу

    В английском языке появился новый глагол «Тo Meghan Markle». Меганомарклить - это значит ценить себя и свое душевное здоровье достаточно для того, чтобы встать и выйти из помещения, ситуации или среды, где вас не ценят.

    В Украине так же появляются новые глаголы.

    Например «брагарить» - говорить абсолютную глупость и выглядеть бездушным идиотом.

    А еще «еременить» - пойти на лево, быть пойманным и неуклюже оправдываясь быть вновь пойманным на вранье.

    Новый глагол «иванисить» означает совершить противоправный поступок связанный с насилием и скрыв это совершить карьерный скачек, а после обнаружения лжи ускользнуть от наказания.

    Не менее интересен глагол «сарахамить». Он означает - публично сказать глупость или соврать, а потом сказать, что вас не так поняли.

    Ну и самый новый глагол «лизобогуцкать» - это будучи абсолютным нулём во всем и не имея никаких достижений, проявлять неуважение и снобизм по отношению к людям с именем и с авторитетом.

    А вы знаете какие-то новые глаголы?

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада партія Слуга народу
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